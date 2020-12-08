Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Adana'da insanların yoğun olarak kullandığı Ziyapaşa, Turan Cemal Beriker, Bülent Angın bulvarları ile Atatürk ve Cemalpaşa Caddesi ile Uğur Mumcu, 5 Ocak ve İnönü Meydanları kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Ana arter ve kavşaklarda önlem alan polis ekipleri ise denetim yaptı.

- Mersin

Mersin'de, kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı.

Sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nın yanı sıra vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Gazi Mustafa Kemal ve İsmet İnönü bulvarlarında sakinlik gözlendi.

Kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

- Hatay

Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçesinde de saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde, sokak ve alanlar boş kaldı.