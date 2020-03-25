Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana'da dron ile yapılan çekimlerde cadde ve sokakların diğer günlere göre boş olduğu görüldü.

Sokağa çıkan vatandaşlar, maske ve eldiven takarak önlem almaya çalıştı.

"Vefa Sosyal Destek Grubu" ve belediye görevlilerinin yanı sıra polis ekiplerinin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara desteği sürdü.

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Beylan (66), engelli eşiyle birlikte salgın nedeniyle 10 gündür evden çıkamadığını söyledi.

Beylan, siparişlerini getiren polis ekiplerine teşekkür etti.

Yüreğir Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında semt pazarlarında esnafın ve vatandaşların ateşlerini ölçtü, ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.

Belediye zabıta ve sağlık ekipleri, ateşi 38 derece üzerinde olan vatandaşları, tedbir amaçlı en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirdi.