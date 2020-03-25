YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

ADANA HABERLERİ  | 25.03.2020 16:41 | Son Güncelleme

Adana'da cadde ve sokakların, alınan tedbirler kapsamında diğer günlere göre boş olduğu görüldü - Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda yıkama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi - Mersin Büyükşehir Belediyesinin Oda Müziği Grubu, sosyal medya üzerinden canlı konser verdi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana'da dron ile yapılan çekimlerde cadde ve sokakların diğer günlere göre boş olduğu görüldü.

Sokağa çıkan vatandaşlar, maske ve eldiven takarak önlem almaya çalıştı.

"Vefa Sosyal Destek Grubu" ve belediye görevlilerinin yanı sıra polis ekiplerinin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara desteği sürdü.

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Beylan (66), engelli eşiyle birlikte salgın nedeniyle 10 gündür evden çıkamadığını söyledi.

Beylan, siparişlerini getiren polis ekiplerine teşekkür etti.

Yüreğir Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında semt pazarlarında esnafın ve vatandaşların ateşlerini ölçtü, ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.

Belediye zabıta ve sağlık ekipleri, ateşi 38 derece üzerinde olan vatandaşları, tedbir amaçlı en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirdi.

- Hatay

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde kentte maske üretimine başlandığını söyledi.

Hedeflerinin toplam 100 bin maske üretimi olduğunu ifade eden Yönden, bunların bir kısmının, sınırdaki Mehmetçiğe gönderileceğini, vatandaşlara da ücretsiz dağıtılacağını kaydetti.

Kırıkhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Müdürlüğü ekipleri de kentteki cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Payas Kaymakamı Polat Kara ise Vefa Sosyal Destek Grubunun, kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılandığını dile getirdi.

Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda yıkama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

- Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, cadde ve bulvarları yıkadı.

Mezitli Belediyesince belediyeye bağlı Yaşlı Bakım Merkezi tarafından, 65 yaş ve üstü vatandaşlara eldiven, maske, dezenfektan ve yiyecek yardımı sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Oda Müziği Grubu ise sosyal medya üzerinden canlı konser verdi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında hurdacıları kapattı.

Erdemli ilçesinde de bir firma, vatandaşlara ücretsiz olarak bin litre dezenfektan dağıttı.

- Osmaniye

Osmaniye Belediyesi ekipleri, kentteki hastanelerin acil servislerini, şehrin cadde ve sokaklarını, özel halk otobüsleri, köy, ilçe ve kısa mesafeli şehirler arası minibüsleri dezenfekte etti.

Kadirli ilçesinde akrep sokması nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan 68 yaşındaki hasta ile ona refakat eden eşi, koronavirüs tedbirleri kapsamında zabıta ekiplerince evlerine kadar götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
Anahtar Kelimeler:
Hatay İskenderun Kırıkhan payas

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Kozan Belediyesine barınak cezası

Kozan Belediyesine barınak cezası

Mersin’de hurdacılar kapatılıyor

Mersin’de hurdacılar kapatılıyor

Yaşlıların yüzünü kaymakam güldürdü

Yaşlıların yüzünü kaymakam güldürdü

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Adana Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:07
Sabah
06:28
Öğle
12:50
İkindi
16:19
Akşam
19:02
Yatsı
20:17

Adana Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Atalı Eczanesi
Seyhan
Belde Eczanesi
Seyhan
Erdeve Eczanesi
Seyhan
Fulya Akgün Eczanesi
Seyhan
Hacettepe Eczanesi
Seyhan
İzel Eczanesi
Seyhan
Selin Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı

Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı

Ataşbak: “sporcularımız İçin İmkanlarımızı Zorluyoruz”

Ataşbak: “sporcularımız İçin İmkanlarımızı Zorluyoruz”

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.