Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Seyhan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özel ekiple, kamusal açık ve kapalı alanlarda dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor.

Sahadaki temizlik ve bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra Seyhan Belediyesinde, encümen ve komisyon toplantıları da birer koltuk boş bırakılıp, maske ve eldiven takılarak gerçekleştiriliyor.

Kentte caddelerde bulunan trafik sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıklarda dijital olarak "Evde Kal" yazısıyla sürücülere uyarılarda bulunuluyor

- Mersin

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, kırsal mahallelerde dezenfekte çalışması yapıldı.

Kriz Masası bünyesinde görevlendirilen 30 kişilik ekip, 22 mahalledeki kamu kurum ve kuruluşları, sağlık ocakları, askeri birlikler, eczane, okul, muhtarlık binaları, bankalar, camiler ve bakliyat depolarını ilaçlı suyla temizledi.

Ekipler, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlar için yemek ve gıda yardımında da bulundu.