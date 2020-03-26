YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

ADANA HABERLERİ  | 26.03.2020 17:08 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Seyhan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özel ekiple, kamusal açık ve kapalı alanlarda dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor.

Sahadaki temizlik ve bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra Seyhan Belediyesinde, encümen ve komisyon toplantıları da birer koltuk boş bırakılıp, maske ve eldiven takılarak gerçekleştiriliyor.

Kentte caddelerde bulunan trafik sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıklarda dijital olarak "Evde Kal" yazısıyla sürücülere uyarılarda bulunuluyor

- Mersin

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, kırsal mahallelerde dezenfekte çalışması yapıldı.

Kriz Masası bünyesinde görevlendirilen 30 kişilik ekip, 22 mahalledeki kamu kurum ve kuruluşları, sağlık ocakları, askeri birlikler, eczane, okul, muhtarlık binaları, bankalar, camiler ve bakliyat depolarını ilaçlı suyla temizledi.

Ekipler, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlar için yemek ve gıda yardımında da bulundu.

Mezitli Belediyesi ekiplerince de kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, kamu araçları, sağlık merkezleri, eczaneler, otobüs durakları, bankalar, ATM'ler ve parklarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Toroslar Belediyesine bağlı ekipler de ilçedeki fırın ve unlu mamul imalatı yapan iş yerlerini denetledi.

Denetimlerde iş yeri çalışanlarına hijyen konusunda gerekli uyarılar yapıldı.

- Hatay ve Osmaniye

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Antakya'da Ulus Meydanı'nda bulunan ve daha önce emniyet şeridi çekilen oturma bankları, sökülerek kaldırıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, semt pazarlarını denetleyen Antakya Belediyesi zabıtası ve emniyet mensupları, sosyal mesafenin korunmasına yönelik uyarılarda bulundu.

Tedbirler kapsamında, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Antakya ilçe merkezinde bulunan PTT binası önündeki sosyal mesafeyi koruma adına tedbirler aldı.

Vatandaşların arasına belli aralıklarla bariyerlerin yerleştirildiği PTT binası önünde, işlem yapacak kişilerin birbirlerine temas etmeden tek tek içeri alınması sağlandı.

Kırıkhan ilçesinde vatandaşların sevdikleri için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve bankalar önünde sosyal mesafenin korunması yönünde anonslar yapıldı.

Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediyesince koronavirüse karşı mücadele kapsamında belediye hizmet binası dezenfekte edilerek bina girişinde personel ve vatandaşların ateşini ölçülüyor, halka kolonya ve el dezenfektanı veriliyor.

Düziçi ilçesinde gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetimler sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü
Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattıKatliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı
Anahtar Kelimeler:
Adana koronavirüs Kovid-19

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’de orman yangını

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Virüs tüm şirketleri vurdu, onlar boş durmuyor

Virüs tüm şirketleri vurdu, onlar boş durmuyor

Adana Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
05:06
Sabah
06:26
Öğle
12:49
İkindi
16:19
Akşam
19:03
Yatsı
20:18

Adana Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Abidinpaşa Eczanesi
Seyhan
Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Aydın Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
Çolakoğlu Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
Elif Cemre Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nehirden Çıkarılan Cesedi Görüntüleme Yarışına Girdiler

Nehirden Çıkarılan Cesedi Görüntüleme Yarışına Girdiler

Ataşbak: “sporcularımız İçin İmkanlarımızı Zorluyoruz”

Ataşbak: “sporcularımız İçin İmkanlarımızı Zorluyoruz”

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.