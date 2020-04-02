Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu ve kara yollarında kente giriş yapan araçlar durdurularak sürücü ve diğer yolcuların ateşi ölçülüyor.

Şehirler arası otobüslerde de tedbirlerin uygulayıp uygulamadığı kontrol ediliyor.

Seyahat İzin Belgesi bulundurmayanları aracına alan, yolcu taşıma kapasitesine uymayan taşıtlara ceza yazılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de durdurulan araçlardaki yolculara broşür dağıtarak koronavirüs tedbirleri hakkında bilgi veriyor.

Seyhan Belediyesi ekipleri de iş yerleri, kamu binaları ve muhtarlıkların dışında, çalışmak durumunda olan ticari araçlar ile vatandaşın kullandığı otomobilleri de dezenfekte ediyor.

Adana Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Kovid-19 salgını dolayısıyla aile sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanları için 3 boyutlu yazıcılarla "yüz koruyucu siper" üretiliyor.