Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ibadethanelerde başlattığı temizlik ve dezenfeksiyonu sürdürüyor. Daha önce kentteki cami ve namaz kılınan alanlarda temizlik yapan ekipler, Bebekli Kilise'de de dezenfeksiyon gerçekleştirdi.

Sarıçam Belediyesi ekipleri de halkın yoğun kullandığı kıraathane, lokanta, restoran, kafe, pastane, çay bahçesi ve dernek lokallerini dezenfekte etti. Ekipler, bu işletmelerde, dezenfekte paneli, kolonya, maske ve zemin için mesafe uyarı etiketleri ile korunma kurallarını anlatan broşür dağıttı.

Yüreğir Belediyesi, normalleşme süreci kapsamında parklar, dinlenme alanları, yürüyüş yolları ve kütüphaneleri vatandaşlar için hazır hale getirdi.

Seyhan Belediyesi ise halkın kullanımına açılan parklarda, daha önce kaldırılan bankları sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden yerleştirdi.

- Mersin

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki kıraathaneleri ziyaret ederek, çalışanları ve vatandaşları sosyal mesafe, maske takma ve genel güvenlik konularında bilgilendirdi.