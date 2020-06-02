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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

ADANA HABERLERİ  | 02.06.2020 16:55 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ibadethanelerde başlattığı temizlik ve dezenfeksiyonu sürdürüyor. Daha önce kentteki cami ve namaz kılınan alanlarda temizlik yapan ekipler, Bebekli Kilise'de de dezenfeksiyon gerçekleştirdi.

Sarıçam Belediyesi ekipleri de halkın yoğun kullandığı kıraathane, lokanta, restoran, kafe, pastane, çay bahçesi ve dernek lokallerini dezenfekte etti. Ekipler, bu işletmelerde, dezenfekte paneli, kolonya, maske ve zemin için mesafe uyarı etiketleri ile korunma kurallarını anlatan broşür dağıttı.

Yüreğir Belediyesi, normalleşme süreci kapsamında parklar, dinlenme alanları, yürüyüş yolları ve kütüphaneleri vatandaşlar için hazır hale getirdi.

Seyhan Belediyesi ise halkın kullanımına açılan parklarda, daha önce kaldırılan bankları sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden yerleştirdi.

- Mersin

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki kıraathaneleri ziyaret ederek, çalışanları ve vatandaşları sosyal mesafe, maske takma ve genel güvenlik konularında bilgilendirdi.

Toroslar Belediyesi ekipleri de eğitime 8 Haziran'da yeniden başlayacak, 15 mahalledeki 23 kurs merkezi ile belediye tesislerinde dezenfeksiyon yaptı.

- Hatay

Hatay'da, Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki ibadethanelerde temizlik çalışmaları sürdürüldü.

Ayrıca Maraşboğazı, Paşaköy, Arpahan ve Zülüflühan mahallelerindeki okul ve parklar dezenfekte edildi.

- Osmaniye

Osmaniye Belediyesi ekipleri de 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılan gündüz bakımevi, kreş, özel eğitim merkezleri ile sürücü kurslarında dezenfeksiyon gerçekleştirdi.

Kafe, restoran ve lokanta gibi 4 bin iş yerini de temizleyen ekiplerin, dezenfeksiyonu sık aralıklarla sürdüreceği bildirildi.

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İmsak
03:31
Sabah
05:13
Öğle
12:42
İkindi
16:32
Akşam
20:00
Yatsı
21:35

Adana Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Emin Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Fikir Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
Seyhan
Metro Eczanesi
Seyhan
Mürsel Eczanesi
Seyhan
Namık Kemal Eczanesi
Seyhan
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