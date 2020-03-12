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Doğu Akdeniz’de kuvvetli fırtına ve toz taşınımı bekleniyor

MERSİN HABERLERİ  | 12.03.2020 12:04 | Son Güncelleme

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, Doğu Akdeniz’de bu gece yarısından itibaren yarın akşama kadar etkili olacak kuvvetli fırtına; bu akşam saat 20.00’den itibaren de Güneydoğu Anadolu Bölgesinin batısı ile Doğu Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı.Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan denizlere meteorolojik uyarıya göre, Doğu Akdeniz’de rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, Doğu Akdeniz’de bu gece yarısından itibaren yarın akşama kadar etkili olacak kuvvetli fırtına; bu akşam saat 20.00’den itibaren de Güneydoğu Anadolu Bölgesinin batısı ile Doğu Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı.
Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan denizlere meteorolojik uyarıya göre, Doğu Akdeniz’de rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilirken, meteoroloji yetkilileri, deniz ulaşımında yaşanacak olası aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Toz taşınımı etkili olacak
Öte yandan, yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımının, bugün akşam saatleri ile yarın sabah saatleri arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinin batısında Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa ile Doğu Akdeniz’de Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yetkililer, toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istediler.

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