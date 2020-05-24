Doğu Akdeniz'de, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokaklar boş kaldı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de sessizlik hakim oldu.

Salgınla mücadele kapsamında 81 ilde 26 Mayıs'a kadar uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Adana'da sessizlik yaşanıyor.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, görevliler dışında cadde ve sokaklarda kimse bulunmuyor. Kentte yaya ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.

Kentin en işlek yerlerinden Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları, Ziyapaşa Bulvarı, Atatürk Caddesi, Merkez Park ve Atatürk Parkı'nda sessizlik hakim oldu.

- Mersin

Mersin'de sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı ile kıyıdaki bisiklet ve yürüyüş yolları boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, caddeler ile kavşaklarda yaptıkları denetimde dışarı çıkanların izin belgelerini kontrol etti.

- Hatay ve Osmaniye

Hatay'da cadde ve sokaklarda, görevliler dışında araç trafiğinin olmadığı görüldü.

Osmaniye'de de kentin en işlek yerleri Musa Şahin ve Devlet Bahçeli bulvarları ile Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı.

Polisler, ana arterler üzerinde oluşturdukları uygulama noktalarında sokağa çıkan sürücü ve yayaların izin belgesini kontrol etti.

