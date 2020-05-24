YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Doğu Akdeniz'de, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokaklar boş kaldı

Doğu Akdeniz'de, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokaklar boş kaldı

ADANA HABERLERİ  | 24.05.2020 12:03 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz'de, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokaklar boş kaldı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de sessizlik hakim oldu.

Salgınla mücadele kapsamında 81 ilde 26 Mayıs'a kadar uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Adana'da sessizlik yaşanıyor.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, görevliler dışında cadde ve sokaklarda kimse bulunmuyor. Kentte yaya ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.

Kentin en işlek yerlerinden Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları, Ziyapaşa Bulvarı, Atatürk Caddesi, Merkez Park ve Atatürk Parkı'nda sessizlik hakim oldu.

- Mersin

Mersin'de sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı ile kıyıdaki bisiklet ve yürüyüş yolları boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, caddeler ile kavşaklarda yaptıkları denetimde dışarı çıkanların izin belgelerini kontrol etti.

- Hatay ve Osmaniye

Hatay'da cadde ve sokaklarda, görevliler dışında araç trafiğinin olmadığı görüldü.

Osmaniye'de de kentin en işlek yerleri Musa Şahin ve Devlet Bahçeli bulvarları ile Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı.

Polisler, ana arterler üzerinde oluşturdukları uygulama noktalarında sokağa çıkan sürücü ve yayaların izin belgesini kontrol etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladıOzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bayburt’ta bugüne kadar 12 kişi korona virüsten hayatını kaybetti

Bayburt’ta bugüne kadar 12 kişi korona virüsten hayatını kaybetti

Süleymaniye'de hüzünlü bayram sabahı

Süleymaniye'de hüzünlü bayram sabahı

Tufanbeyli’de kadınların kömbe mesaisi

Tufanbeyli’de kadınların kömbe mesaisi

İstanbul'da, Özel Harekat Polislerine hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da, Özel Harekat Polislerine hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Adana Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazar

İmsak
03:38
Sabah
05:17
Öğle
12:41
İkindi
16:30
Akşam
19:54
Yatsı
21:26

Adana Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazar

Arzum Eczanesi
Seyhan
Atalı Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Hacettepe Eczanesi
Seyhan
Havva Eczanesi
Seyhan
Pınar Eczanesi
Seyhan
Selda Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Çalışması engellenen Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi ve tanıklar olay anını anlattı

Çalışması engellenen Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi ve tanıklar olay anını anlattı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Adana'da karpuz hasadı başladı

Adana'da karpuz hasadı başladı

Soner Çetin en başarılı ikinci belediye başkanı seçildi

Soner Çetin en başarılı ikinci belediye başkanı seçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.