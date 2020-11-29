Doğu Akdeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı

Kentteki cadde ve sokakların sakin olduğu gözlenirken saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlamasıyla 65 yaş üstünün de aralarında bulunduğu vatandaşlar yeniden sokağa çıktı.

Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki sahil bandına gelen bazı vatandaşlar spor ve yürüyüş yaparken, bazıları da parklarda vakit geçirdi.

ADANA (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı.

Bazı vatandaşlar parklarda vakit geçirirken bazıları da yürüyüş ve spor yaptı.

- Osmaniye

Osmaniye'de de kısıtlamanın tamamlanmasıyla kapanan iş yerleri açıldı, cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı.

Vatandaşlar, alışveriş yapmak için şehrin işlek caddelerine gelirken bazı vatandaşlar ise parklarda dinlenmeyi ve spor yapmayı tercih etti.

Sokağa çıkmaları belirli saatlerle sınırlandırılan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da kısıtlamanın kalkmasıyla havanın güzel olmasını fırsat bilerek dışarı çıktı.

