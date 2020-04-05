YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Doğu Akdeniz'den ilk çeyrekte 335 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı

Doğu Akdeniz'den ilk çeyrekte 335 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı

ADANA HABERLERİ  | 05.04.2020 11:10 | Son Güncelleme

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin: - "2020'nin ilk çeyreğinde hem üretici hem de ihracatçı açısından iyi bir dönem geçirdik"

İBRAHİM ERİKAN - Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 50'sinden fazlasını gerçekleştiren Mersin, Hatay ve Adana, ocak-mart döneminde 335 milyon 352 bin 103 dolarlık ihracatla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,29'luk artışa imza attı.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezleri Mersin, Hatay ve Adana, ocak-mart döneminde yaş meyve sebzede gerçekleştirdiği ihracatla 2020 yılının ilk çeyreğine "hızlı" başladı.

Mersin'den yılın ilk 3 aylık döneminde 174 milyon 403 bin 802 dolarlık ihracat yapıldı. Kentte geçen sene aynı dönemde 129 milyon 34 bin 611 dolarlık ihracat yapılmıştı.

Geçen yıl ocak-mart döneminde 107 milyon 281 bin 952 dolarlık ihracat gerçekleştirilen Hatay'da ise bu yılın aynı döneminde 125 milyon 823 bin 978 dolarlık ihracat yapıldı.

Adana'da da 2020'nin ilk 3 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 3 milyon 785 bin 675 dolar artışla 35 milyon 124 bin 323 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

- Türkiye ihracatına önemli katkı

Doğu Akdeniz'in 3 ili, bu dönemde 335 milyon 352 bin 103 dolarlık yaş meyve sebze ihracatına imza attı.

Mersin, Hatay ve Adana'dan bu yılın ocak-mart döneminde gerçekleştirilen ihracat, geçen senenin aynı döneminde yapılan 267 milyon 655 bin 211 dolarlık dış satıma göre yüzde 25,29 arttı.

Aynı dönemde Türkiye'nin toplam ihracatı 637 milyon 951 bin 223 dolar olurken, Doğu Akdeniz'in 3 ili bu rakamın yarısından fazlasını gerçekleştirmeyi başardı.

- "Üretici ve ihracatçı açısından iyi bir dönem geçirdik"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaş meyve sebze sektörünün yılın ilk çeyreğinde iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgınının ilerleyen aylarda sektöre ne gibi zorluklar getireceğini bilemediklerini, önlerinde tahmin edilemeyen bir süreç olduğunu belirten Sin, şunları kaydetti:

"2020'nin ilk çeyreğinde hem üretici hem de ihracatçı açısından iyi bir dönem geçirdik. Bazı istisnalar hariç bölgedeki üreticilerimizin de ihracatçılarımızın da mutlu olacakları bir dönem geride kaldı. Şimdi koronavirüsten etkilenebileceğimiz bir süreç başlıyor. Bundan tüm dünya etkileniyor ama inşallah biz en az kayıpla bu salgın hastalık dönemini geride bırakırız."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
Anahtar Kelimeler:
Adana Hatay Mersin Yaş Meyve Sebze

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışmaları başladı

Tekirdağ Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışmaları başladı

Diyarbakır’da toplu taşıma araçları hergün dezenfekte ediliyor

Diyarbakır’da toplu taşıma araçları hergün dezenfekte ediliyor

Manisa il sınırında uygulama; araçlar geri gönderiliyor

Manisa il sınırında uygulama; araçlar geri gönderiliyor

Yaşlıların maaşları ve ihtiyaçlıların destek ödemeleri evlerine götürülüyor

Yaşlıların maaşları ve ihtiyaçlıların destek ödemeleri evlerine götürülüyor

Marmaris’te makilik alanda yangın çıktı

Marmaris’te makilik alanda yangın çıktı

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Adana Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
04:49
Sabah
06:12
Öğle
12:46
İkindi
16:22
Akşam
19:11
Yatsı
20:28

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Berfin Eczanesi
Seyhan
Burcum Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Çalışkan Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Erva Eczanesi
Seyhan
Gülpınar Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adana’da ihtiyacı olan 5 bin 50 haneye ulaşıldı, ihtiyaçları karşılandı

Adana’da ihtiyacı olan 5 bin 50 haneye ulaşıldı, ihtiyaçları karşılandı

Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı

Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı

Lise Öğrencisi Kız İntihar Etti

Lise Öğrencisi Kız İntihar Etti

Adana’da Elektrik Kesintisi

Adana’da Elektrik Kesintisi

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.