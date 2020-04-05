Doğu Akdeniz'den ilk çeyrekte 335 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı

İBRAHİM ERİKAN - Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 50'sinden fazlasını gerçekleştiren Mersin, Hatay ve Adana, ocak-mart döneminde 335 milyon 352 bin 103 dolarlık ihracatla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,29'luk artışa imza attı.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezleri Mersin, Hatay ve Adana, ocak-mart döneminde yaş meyve sebzede gerçekleştirdiği ihracatla 2020 yılının ilk çeyreğine "hızlı" başladı.

Mersin'den yılın ilk 3 aylık döneminde 174 milyon 403 bin 802 dolarlık ihracat yapıldı. Kentte geçen sene aynı dönemde 129 milyon 34 bin 611 dolarlık ihracat yapılmıştı.

Geçen yıl ocak-mart döneminde 107 milyon 281 bin 952 dolarlık ihracat gerçekleştirilen Hatay'da ise bu yılın aynı döneminde 125 milyon 823 bin 978 dolarlık ihracat yapıldı.

Adana'da da 2020'nin ilk 3 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 3 milyon 785 bin 675 dolar artışla 35 milyon 124 bin 323 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

- Türkiye ihracatına önemli katkı

Doğu Akdeniz'in 3 ili, bu dönemde 335 milyon 352 bin 103 dolarlık yaş meyve sebze ihracatına imza attı.