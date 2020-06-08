Doğu Akdeniz'den yaş sebze meyve ihracatına büyük katkı

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatının yarıya yakınının yapıldığı Mersin, Hatay ve Adana'dan, yılın ilk 5 ayında 445 milyon 454 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Doğu Akdeniz'in 3 ilinden, ocak-mayıs döneminde yapılan yaş meyve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 arttı.

Geçen yılın ilk 5 ayında 383 milyon 360 bin dolarlık ürünü yurt dışına satan Mersin, Hatay ve Adana, bu sene 445 milyon 454 bin dolarlık ihracata imza attı.

Ocak-mayıs döneminde, Türkiye'nin toplam yaş sebze meyve ihracatının 915 milyon 89 bin dolar seviyesinde gerçekleştiği dikkate alındığında, bu satışın yüzde 48,7'si söz konusu 3 il tarafından gerçekleştirildi.

Bu dönemde Mersin'den 232 milyon 267 bin, Hatay'dan 168 milyon 990 bin ve Adana'dan 44 milyon 196 bin dolarlık yaş sebze meyve ihracatı yapıldı.

- "Bölge olarak başarılı bir süreçteyiz"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatçıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini iyi yönettiğini söyledi.