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Doğu Akdeniz'den yaş sebze meyve ihracatına büyük katkı

MERSİN HABERLERİ  | 08.06.2020 11:09 | Son Güncelleme

Mersin, Hatay ve Adana'dan ocak-mayıs döneminde 445 milyon 454 bin dolarlık yaş sebze meyve ihraç edildi - Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin: - "Dünyada koronavirüsün etkileri devam ederken Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatındaki artış sürüyor. Biz de bölge olarak başarılı bir süreçteyiz"

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatının yarıya yakınının yapıldığı Mersin, Hatay ve Adana'dan, yılın ilk 5 ayında 445 milyon 454 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Doğu Akdeniz'in 3 ilinden, ocak-mayıs döneminde yapılan yaş meyve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 arttı.

Geçen yılın ilk 5 ayında 383 milyon 360 bin dolarlık ürünü yurt dışına satan Mersin, Hatay ve Adana, bu sene 445 milyon 454 bin dolarlık ihracata imza attı.

Ocak-mayıs döneminde, Türkiye'nin toplam yaş sebze meyve ihracatının 915 milyon 89 bin dolar seviyesinde gerçekleştiği dikkate alındığında, bu satışın yüzde 48,7'si söz konusu 3 il tarafından gerçekleştirildi.

Bu dönemde Mersin'den 232 milyon 267 bin, Hatay'dan 168 milyon 990 bin ve Adana'dan 44 milyon 196 bin dolarlık yaş sebze meyve ihracatı yapıldı.

- "Bölge olarak başarılı bir süreçteyiz"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatçıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini iyi yönettiğini söyledi.

Yılın ilk 5 ayında ülke ekonomisine olumlu yönde katkı sunduklarını dile getiren Sin, şöyle konuştu:

"Dünyada koronavirüsün etkileri devam ederken Türkiye'nin yaş sebze meye ihracatında artış sürüyor. Biz de bölge olarak başarılı bir süreçteyiz. Mersin, Hatay ve Adana'nın ihracatımıza katkısı olumlu yönde. Yeni normalleşme süreciyle ihracat rakamlarımızın daha da ivme kazanacağını düşünüyoruz."

Sin, hava kargo tarifelerinde salgın öncesi ücretlere göre indirim uygulanmasını beklediklerini vurgulayarak, bunun da ihracata olumlu yönde katkı sağlamasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Ocak-mayıs döneminde en fazla yaş meyve sebze ihraç eden 6 kent şöyle:

İller 2019 ihracatı (dolar) 2020 ihracatı (dolar) Değişim (yüzde) MERSİN 186.020.502 232.267.712 25 ANTALYA 174.116.442 219.351.424 26 HATAY 156.772.098 168.990.249 8 İZMİR 32.985.248 52.953.263 61 TRABZON 51.190.922 49.242.264 -4 ADANA 40.567.571 44.196.879 9

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