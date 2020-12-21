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Doğu Anadolu Bölgesi'nde kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

MUŞ HABERLERİ  | 21.12.2020 22:21 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

VAN (AA) - Van, Hakkari, Bitlis, Muş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin en işlek bölgelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir caddeleri ile Beşyol Meydanı boş kaldı.

Kentin farklı bölgelerinde uygulama yapan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

- Muş

Muş'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında denetim yaparak kısıtlamaya uymayan sürücü ve kişilere cezai işlem uyguladı.

Kentteki parklarda sessizlik hakim oldu.

Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan çok sayıda ziyaretçi ağırlayan tarihi Murat Köprüsü kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü. Köprüde güzel görüntüler oluştu.

- Hakkari

Hakkari'de kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklardaki hareketlilik sona erdi.

Sessizliğe bürünen kent merkezinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, farklı güzergahlarda kontrol noktaları oluşturarak dışarıdaki kişilerin sokağa çıkma izinleri olup olmadığını kontrol etti.

- Bitlis

Bitlis'te de sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, kısıtlamanın başlamasıyla kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü.

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