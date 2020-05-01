YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Doğu Anadolu Bölgesinde sağanak yağış

Doğu Anadolu Bölgesinde sağanak yağış

ERZİNCAN HABERLERİ  | 01.05.2020 11:53 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 6 ilde sağanak yağış etkili olacak.Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu Bölgesinde sağanak yağış

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 6 ilde sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı, çok bulutlu geçeceği bölge sabah saatlerinde Erzurum ve Erzincan’da, öğle saatlerinden itibaren ise Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgâr güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır’da 10, Erzincan’da 9, Ağrı ve Erzurum’da 5, Kars ve Ardahan’da 1 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır’da 20, Erzincan’da 18, Ağrı, Erzurum, Kars ve Ardahan’da 15 derece olması öngörülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor
Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Çiftlik evine kumar baskını

Çiftlik evine kumar baskını

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Erzincan Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
03:40
Sabah
05:15
Öğle
12:24
İkindi
16:13
Akşam
19:23
Yatsı
20:52

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Edıs Eczanesi
Merkez
Zübeyde Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Erzincan Halk Eğitim Merkezi’nde, maske üretimi başladı

Erzincan Halk Eğitim Merkezi’nde, maske üretimi başladı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Erzincan’da yüzde 75 hibeli tohum dağıtımına başlandı

Erzincan’da yüzde 75 hibeli tohum dağıtımına başlandı

Erzincan Tulum peynirinde fiyat belirsizliği sürüyor

Erzincan Tulum peynirinde fiyat belirsizliği sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.