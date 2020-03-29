YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Doğu Anadolu fay hattı hareketli

Doğu Anadolu fay hattı hareketli

MALATYA HABERLERİ  | 29.03.2020 09:52 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu fay hattı son 24 saatte oldukça hareketli oldu.AFAD deprem raporuna göre, Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Malatya ile Elazığ’da Cumartesi ve Pazar günü saat 09.00’a kadar son 24 saatte 23 sarsıntı 1.1 ile 3.8 şiddeti arası meydana geldi.

Doğu Anadolu fay hattı son 24 saatte oldukça hareketli oldu.
AFAD deprem raporuna göre, Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Malatya ile Elazığ’da Cumartesi ve Pazar günü saat 09.00’a kadar son 24 saatte 23 sarsıntı 1.1 ile 3.8 şiddeti arası meydana geldi. En fazla sarsıntı, Malatya’nın Kale ilçesinde, 29 Mart’ta saat 04.34’de 3.7 şiddetinde, yine Kale’de saat 04.35’da 3.3 ve 04.27’de ise 3.1 şiddetinde depremler oluştu.
Bu arada, Elazığ’da da son 24 saatte 1.1 ile 2.7 arası depremler meydana geldi. Son 24 saatte meydana gelen depremlerde ölen ve yaralanan olmadığı öğrenildi.
Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Elazığ’ın Sivrice ilçe merkezinde 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’te 6.8 şiddetinde deprem meydana gelmiş, Elazığ’da 37, Malatya’da 4 kişi olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da vatandaşlar yasak dinlemedi!İstanbul'da vatandaşlar yasak dinlemedi!
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

Başkan Saygılı’dan sağlık personellerine jest

Başkan Saygılı’dan sağlık personellerine jest

Bursa Valisi’nden “"48SaatHiçÇıkma" çağrısı

Bursa Valisi’nden “"48SaatHiçÇıkma" çağrısı

Mardin'de refüje çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mardin'de refüje çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Malatya Namaz Vakitleri 29 Mart Pazar

İmsak
04:46
Sabah
06:09
Öğle
12:37
İkindi
16:08
Akşam
18:54
Yatsı
20:11

Malatya Nöbetçi Eczaneler29 Mart Pazar

Aslı Eczanesi
Merkez
Betül Eczanesi
Merkez
Karakaş Eczanesi
Merkez
Malatya Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Korona virüs işlerini arttırdı

Korona virüs işlerini arttırdı

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Malatya’daki otobüslerde dezenfekte çalışması

Malatya’daki otobüslerde dezenfekte çalışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.