Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinin Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışmasında AA'ya 11 ödül

DAGC Başkan Vekili Esat Bindesen başkanlığında, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci İspir, gazeteci-yazar Talat Uzunyaylalı, emekli TRT başkameramanı Mustafa Bingöl, İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinden prodüktör İsmail Bingöl ve TRT Haber Müdürü Erdal Karabacak'tan oluşan jüri, Erzurum ve bölge illerinden yarışmaya başvuran çok sayıda gazetecinin eserlerini değerlendirdi.

DAGC'nin, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Bayburt ve Iğdır'daki ulusal ve yerel basın kuruluşlarında çalışan gazetecilere yönelik düzenlediği "Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması" sonuçlandı.

Yarışmada, AA muhabirlerinden yaygın fotoğraf dalında Günay Nuh "Yansıma", Hüseyin Demirci "Masalsı yolculuğun gizli kahramanları" ve İsmail Kaplan "Soğuk hava kaynar suyu dondurdu", TV görüntü dalında Sagip Sezginer "Dansçı kuşların Palandöken'deki doyumsuz güzelliği", Cüneyt Çelik "Masalsı yolculuğun gizli kahramanları" ve Barış Yalçınkaya "Erzincan koyunların köye dönüş yolculuğu", yaygın spor fotoğrafı dalında Hüseyin Yıldız "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" ve Fahrettin Gök "Semuel Eduk'un gol sevinci" çalışmaları ile ödüle layık görüldü.

Muhammet Mutaf yaygın röportaj dalında "Doğu Ekspresi keyfini turizm treninde yaşayacak", İlhami Erkılıç yerel haber dalında "Kaburga kıkırdağından kulak yaptılar", Fırat Özdemir ise araştırma inceleme dalında "Türk bilim insanlarından çevre dostu laboratuvar ürünleri" çalışmasıyla ödül kazandı.

Öte yandan, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını izlerken 10 Mayıs 2019'da uçuruma düşen ve cenazesi aramaların 14'üncü gününde bulunan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın adı da yarışmadaki bir dala verildi.