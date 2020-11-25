YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu için buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu için buzlanma ve don uyarısı

ERZURUM HABERLERİ  | 25.11.2020 11:13 | Son Güncelleme

Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi

Meteoroloji, Doğu Anadolu'daki 7 il için buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevrelerinde ise hafif kar yağışlı geçecek.

Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus hadisesi ile buzlanma ve don bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 8, Ardahan'da 7, Ağrı ve Erzincan'da 6, Erzurum'da 4, Iğdır'da 3, Tunceli'de 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli ve Iğdır'da 12, Erzincan'da 9, Ağrı'da 7, Erzurum ve Kars'ta 5, Ardahan'da 3 derece olacak.

Açıklamada, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Erzurum Namaz Vakitleri 25 Kasım Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
07:04
Öğle
12:07
İkindi
14:37
Akşam
17:00
Yatsı
18:23

Erzurum Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Çarşamba

Erdoğan Eczanesi
Palandoken
Cadde Eczanesi
Yakutiye
Serpil Eczanesi
Palandoken
İnci Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.