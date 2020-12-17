Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyelerinden 11 ayda 1,8 milyar dolarlık ihracat

İLHAMİ ERKILIÇ - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmaların ocak-kasım döneminde yaptığı ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1 milyar 844 milyon 777 bin dolar oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten ocak-kasım döneminde 193 özerk ve serbest bölge ile ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl 11 ayda 1 milyar 676 milyon 780 bin dolarlık ihracat yapan DAİB'in bu seneki 11 aylık dış satımı, Kovid-19 salgınına rağmen yüzde 10,02 artarak 1 milyar 844 milyon 777 dolar olarak kayıtlara geçti.

- Ocak-kasımda en çok ihracat sanayi ve tarım alanından

Geçen yıl ocak-kasım aylarında 1 milyar 295 milyon 423 bin dolarlık sanayi, 291 milyon 995 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayide yüzde 4,89'luk artışla 1 milyar 358 milyon 769 bin dolarlık, tarımda yüzde 38,27'lik artışla 403 milyon 749 bin dolarlık dış satıma imza attı. Madencilik sektörünün 11 aylık ihracatı ise 82 milyon 258 bin dolar olarak gerçekleşti.