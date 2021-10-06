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Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinden eylülde 230 milyon dolarlık ihracat

06.10.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birlik üyesi firmalar eylül ayında en çok ihracatı 52 milyon 799 bin dolarla Irak'a yaptı

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca eylül ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,68 artarak 230 milyon 279 bin dolara çıktı.

AA muhabirinin DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, eylül ayında Birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 154 özerk ve serbest bölge ile ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl eylül ayında 213 milyon 863 bin dolarlık ihracat yapan DAİB üyelerinin bu yıl eylül ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yüzde 7,68 artarak 230 milyon 279 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

DAİB üyesi firmalar, geçen yıl eylül ayında yurt dışına 149 milyon 963 bin dolarlık sanayi ürünü satarken bu yıl aynı dönemde sanayide yüzde 12,19'lik artışla 168 milyon 243 bin dolarlık, tarımda ise 50 milyon 860 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Eylül ayında madencilik sektörünün ihracatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,45'lik artışla 9 milyon 764 bin dolardan 11 milyon 175 bin dolara ulaştı.

Sanayi ürünleri ihracatında eylül ayında ilk sırayı, 27 milyon 179 bin dolarla çelik sektörü aldı. Bu sektörü 24 milyon 839 bin dolarla makine, 19 milyon 265 bin dolarla hazır giyim sektörleri takip etti.

Bu ayda mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin ihracatı ise 17 milyon 410 bin dolar oldu.

DAİB üyesi firmalar, eylül ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde 4 milyon 324 bin dolar, yaş meyve ve sebzede 21 milyon 165bin dolar, meyve sebze mamullerinde ise 2 milyon 522 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

- En fazla ihracat Irak'a

Birliğin eylül ihracatının ülkelere göre dağılımına bakıldığında 52 milyon 799 bin dolarla ilk sırada Irak görüldü.

Irak'ı 14 milyon 715 bin dolar ile İran, 12 milyon 885 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 11 milyon 971 bin dolarla Almanya, 9 milyon 300 bin dolarla Suriye, 8 milyon 147 bin dolarla Türkmenistan, 7 milyon 104 bin dolarla İsrail izledi.

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