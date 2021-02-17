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Doğu Anadolu kar yağışıyla yeniden beyaza büründü

17.02.2021 10:15 | Son Güncelleme:
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Ulaşımda aksamaların yaşandığı bölgede, ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Tunceli ve Erzincan'da kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri, kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Karla kaplanan tarihi eserlerin bulunduğu alanlarla parklarda güzel görüntüler oluştu.

- Erzincan

Erzincan'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Karayolları ekiplerince Erzincan-Erzurum, Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında başlatılan tuzlama ve kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Erzincan Belediyesi ekipleri de kaldırım ve yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yürütüyor.

Beyaz örtüye bürünen park ve bahçelerde güzel manzaralar oluştu.

- Ardahan

Ardahan'da da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisi arttırdı.

Belediye ekipleri kent merkezinde karla mücadele çalışması başlattı.

Kentin yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için İl Özel İdaresi ile karayolları ekipleri de çalışma yürütüyor.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle hamile ve engelli kamu personeli de bugün için idari izinli sayıldı.

- Tunceli

Tunceli'de sabah etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimler ve ilçeler beyaza büründü.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği kentte, vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Etrafın beyaz örtüyle kaplanması nedeniyle sokak hayvanları da yiyecek bulmakta zorluk yaşadı.

- Ağrı

Ağrı'da ise sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlar iş yerlerinin önündeki karları küreklerle temizledi.

Belediye ekipleri de karla mücadele çalışması başlattı.

- Kars

Kars'ta da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kars-Iğdır ve Kars-Ardahan kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Kars-Iğdır kara yolunu kullanacak sürücüleri durdurarak kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarılara bulundu.

Hanlar geçidinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Sarıkamış ilçesinde ise etkili olan kar yağışı nedeniyle Sarıkamış-Erzurum kara yolunda bazı tırlar yolda kaldı.

Tır sürücüsü Şafak Aslan, zincirsiz yolda ilerleyemediklerini belirterek, "Yollar açık ancak zincir olmadan gidemiyoruz, zincirlerimiz taktık Horasan'a ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

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