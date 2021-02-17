Doğu Anadolu kar yağışıyla yeniden beyaza büründü

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Tunceli ve Erzincan'da kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri, kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Karla kaplanan tarihi eserlerin bulunduğu alanlarla parklarda güzel görüntüler oluştu.

- Erzincan

Erzincan'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Karayolları ekiplerince Erzincan-Erzurum, Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında başlatılan tuzlama ve kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Erzincan Belediyesi ekipleri de kaldırım ve yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yürütüyor.

Beyaz örtüye bürünen park ve bahçelerde güzel manzaralar oluştu.

- Ardahan

Ardahan'da da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisi arttırdı.

Belediye ekipleri kent merkezinde karla mücadele çalışması başlattı.

Kentin yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için İl Özel İdaresi ile karayolları ekipleri de çalışma yürütüyor.