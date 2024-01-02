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"Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" için hazırlıklar tamamlandı

02.01.2024 12:28 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde yarın başlayacak Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'24) için hazırlıklar tamamlandı.

Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 2 gün sürecek fuara, Van YYÜ'nün yanı sıra Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversiteleri de destek veriyor.

Stantların kurulduğu, üniversite yerleşkelerine afişlerin asıldığı ve bilgilendirmelerin yapıldığı fuar öncesinde, görevliler tarafından son kontroller yapılıyor.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, kentte bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı ve en geniş katılımlı fuarlardan birine ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Kamu ve özel sektörden kurumların katılacağı kariyer fuarına hem ön lisans, lisans, yüksek lisans öğrencilerinin hem de tüm mezunların davetli olduğunu belirtti.

DAKAF'24'ün hazırlıklarını 2 ayda tamamladıklarını ifade eden Şevli, şunları kaydetti:

"Fuarın kapılarını yarın açıyoruz. Yaklaşık 200 stant kuruldu. Tüm bakanlıklarımız, kamu kurumlarımız, özel sektörlerimiz, firmalarımız, sektör temsilcilerimiz 3-4 Ocak'ta fuar alanında ziyaretçileri ağırlayacak. Yaklaşık 50 bin kişinin katılımını bekliyoruz. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Roketsan, HAVELSAN, TUSAŞ, Türkiye Uzay Ajansı gibi kurumlarımız da fuarda yerini aldı. Firmalar, sektör temsilcileri, kurum ve kuruluşlar, gençlere meslekleri tanıtacak, staj ve iş imkanlarını anlatacak. Personele ihtiyaçları varsa katılımcılardan bilgilerini alacaklar."

Fuar alanında bulunan kongre merkezinde Türkiye'nin farklı noktalarından gelen, alanında uzman isimlerin, şirket yöneticilerinin konuşmalar yapacağını, panellere katılacağını anlatan Şevli, bu konuda tüm hazırlıkların tamamlandığını yineledi.

Fuarda Adalet Bakanlığının katkılarıyla kurulacak duruşma salonunda, adalet sistemi ve duruşmalarda yaşananların uygulamalı olarak anlatılacağını ifade eden Şevli, "Van Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Adalet Komisyonu Başkanlığımızca sanal mahkeme kurulacak. Fuarda Milli Savunma Bakanlığımız ile güvenlik güçlerimizin stantları da olacak. Öğrencilerimizi okudukları bölümlere göre stantlara görevlendirdik. Örneğin Türk Hava Yolları standına ilgili bölümdeki öğrencilerimiz, ASELSAN standında bilgisayar, makine, elektrik ve elektronik mühendislikleriyle bilgisayar programcılığı bölümündeki öğrencilerimiz yer alacak." değerlendirmesini yaptı.

Fuarın iş arayan gençlere iyi bir fırsat sunacağına dikkati çeken Şevli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın kariyer gelişimi için, iş dünyasından uzmanları ve firmaları daha yakından tanımaları, merak ettiklerini sorabilecekleri fuarda paneller, atölye çalışmaları gibi etkinlikler de yapılacak. Gençlerimiz etkinliklere katılarak kendilerini nasıl geliştirebilecekleri konusunda uzmanlardan birebir bilgi alacak. Fuara katılan firmalar ise kurumlarını ve sektörlerini tanıtarak çalışma ortamlarını, sistemlerini ve beklentilerini anlatma imkanı bulacak."

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