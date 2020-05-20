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Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Projesi kapsamında 24 milyon TL yatırım yapıldı

ERZURUM HABERLERİ  | 20.05.2020 14:21 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ile Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi arasında imzalanan protokolle DAP İdaresi’nin sorumluluk alanında bulunan 5 İl’e (Ardahan, Erzurum, Erzincan, Kars ve Sivas), 2 yıl içerisinde toplam 23 milyon 963 bin 939 liralık yatırım yapıldı.Azerbaycan’daki Şah Deniz-2 Sahası’ndan çıkarılan doğal gazı Türkiye’ye ve ülkemiz üzerinden ise Avrupa’ya taşıyan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin Çevresel ve Sosyal Yatırım Programı kapsamında, DAP İdaresi’yle 2016 yılında Mali Destek Protokolü imzalandı.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Projesi kapsamında 24 milyon TL yatırım yapıldı

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ile Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi arasında imzalanan protokolle DAP İdaresi’nin sorumluluk alanında bulunan 5 İl’e (Ardahan, Erzurum, Erzincan, Kars ve Sivas), 2 yıl içerisinde toplam 23 milyon 963 bin 939 liralık yatırım yapıldı.
Azerbaycan’daki Şah Deniz-2 Sahası’ndan çıkarılan doğal gazı Türkiye’ye ve ülkemiz üzerinden ise Avrupa’ya taşıyan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin Çevresel ve Sosyal Yatırım Programı kapsamında, DAP İdaresi’yle 2016 yılında Mali Destek Protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle, DAP Bölgesi’nde bulunan ve boru hattının geçtiği Ardahan, Erzurum, Erzincan, Kars ve Sivas merkez ve ilçelerinde toplam 50 adet proje desteklendi. Bu projelerden 19 adedini Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projeleri, 31 adedini ise içme suyu projeleri oluşturuyor.

Projeler tamamlandı
2017 yılında Erzincan ve Erzurum illerinde 8’er adet, Sivas’ta 2 adet, 2018 yılında ise Erzurum’da 1 adet olmak üzere toplam 19 adet Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesi desteklendi. Söz konusu projelere toplam 18 milyon 905 bin 875 lira ödenek sağlandı. Ayrıca, biten projelerle toplam 126 bin 490 da alan suya kavuşmuş oldu.
2018 yılında Kars’ta 4 köy, Ardahan’da ise 27 köy olmak üzere toplam 31 köyün içme suyu projeleri tamamlanarak, bu köylerin içme suyu sorunu giderildi. Kars ve Ardahan’daki içme suyu projelerine toplam 5 milyon 58 bin lira ödenek sağlandı.
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Projesi bünyesinde toplam 50 adet projeye 2017 yılında 17 milyon 275 bin 861 lira, 2018 yılında ise 6 milyon 688 bin 78 lira ödenek aktarıldı.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Projesi kapsamında 24 milyon TL yatırım yapıldı

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