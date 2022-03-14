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Doğu Anadolu'da 1140 yerleşim yolu kardan kapandı

14.03.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da 1140 yerleşim yolu kardan kapandı

Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 1140 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da son günlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yoğun kar ve yüksek kesimlerde tipinin yaşandığı kentte, kırsaldaki 683 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede, kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 302, Erzincan'da 104, Iğdır'da 34, Kars'ta 15 ve Ardahan'da 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yolları açma çalışmaları devam ediyor.

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