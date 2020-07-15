Doğu Anadolu'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğünün organizasyonuyla, Polis Şehitliği ve Karskapı Şehitliği ziyaret edildi, dualar okundu, mezarlara karanfil bırakıldı.

Erzurum'da, İl Müftülüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, tarihi Lalapaşa Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu, hatim duası yapıldı.

Erzurum , Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Iğdır ve Erzincan 'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Vali Özkan, buradaki konuşmasında, akşam toplanarak, hainleri lanetleyip kahramanları yad edeceklerini söyledi. Özkan, "Rabbim bu toprakları kahramansız, bayraksız bırakmasın. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bizler onların sayesinde bu topraklara basıyoruz, onların sayesinde bu topraklarda yaşıyoruz ve onların sayesinde bu topraklarda geleceğe dair hayal kurabiliyoruz." dedi.

Kağızman'da da Kaymakam İshak Çınar, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Nuri Turan ve kurum amirleri, Kağızman Şehitliği'ni ziyaret etti.

Daha sonra Hacı Hacer Camisi ile Ulucami'de Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. Buradan da Asri Mezarlığı'na geçen katılımcılar, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Vali Hüseyin Öner, törene katılan şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Ardahan'da da Merkez Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi. Ardından Ardahan Şehitliği'ne geçen protokol üyeleri, burada dua edip şehitliklere karanfil bıraktı.

Vali Özkan, daha sonra Tunceli Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli'ne katıldı. Burada şehitler için lokma tatlısı dağıtıldı.

Burada dua edilmesinin ardından Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İl Müftüsü Tandoğan Topçu ve vatandaşlar şehitliği ziyaret etti.

Ağrı'da da Valilik tarafından Merkez Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

Vali Varol ve beraberindekiler daha sonra darbe girişimi sırasında Ankara'da gazi olan polis memuru Murat Cantürk'ü evinde ziyaret etti.

Cantürk, ziyaretten dolayı Vali Varol'a teşekkür etti. Cantürk, o dönem Ankara'da görevli olduğunu ve haber aldıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü önüne giderek 4 TOMA ile yolu kapattıklarını söyledi.

Darbecilerin tanklarla TOMA'ları iterek İl Emniyet Müdürlüğüne girmeye çalıştıklarını anlatan Cantürk, şunları kaydetti:

"En son TOMA'dan indik tanklara doğru yürümeye başladık, tabii ateş edeceklerini bilmiyorduk. Onlar ateş edince biz de karşılık verdik. Sonra TOMA'ların altına siper aldık. En son siper aldığımda sadece helikopterin sesini duydum kendisini görmedim. Helikopter ateş ettiğinde asfalttan seken şarapnel kolumda, kalça üstümde ve sol kolumun üstüne 3-5 yere isabet etti. Sonrasında bir vatandaşın arabasıyla beni hastaneye götürdüler. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra herhangi bir sıkıntı olmadığını söylediler. Sonra tekrardan görev yerime geldim."

