Doğu Anadolu'da 1821 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde kar ve tipi nedeniyle 1821 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da akşam saatlerinde etkisini artıran ve gece boyunca süren kar yağışı nedeniyle 852 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri ile Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- Ağrı

Ağrı'da iki gündür etkili olan kar nedeniyle 450 köy yolunda ulaşım bulunmuyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle 450 köy ile ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Açıklamada, ekiplerin gece gündüz çalıştıkları ve yol açma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise yollarda buzlanma ile don olaylarına karşı tuzlama yapıldığı kaydedildi.

- Erzincan

Erzincan'da kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Kara yollarında sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği kentte, 171 köy yolu da ulaşıma kapandı.