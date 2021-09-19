Doğu Anadolu'da "19 Eylül Gaziler Günü" törenle kutlandı

Erzurum, Ardahan, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ağrı'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Törenin ardından 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, MHP İl Başkanı Naim Karataş, kurum müdürleri ve askeri erkan, Karskapı ve Asri Mezarlık içindeki Polis Şehitliği'ni ziyaretlerinde dua ederek şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

- Ardahan

Ardahan'da Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende gazilerle bir süre sohbet eden Vali Hüseyin Öner, gazilerin devlet nezdinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bizler şehitlerimiz ve gazilerimizle gurur duyuyoruz. Onları unutmayız ve her zaman yanlarındayız." dedi.

Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir de Türk milletinin aziz vatanını korumak için canını seve seve veren bir millet olduğunu anlattı.

Törene, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkanı Faruk Demir ve protokolün diğer üyeleri ile gaziler katıldı.

Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından katılımcılar İl Özel İdaresi binasındaki Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

- Erzincan

Erzincan Belediyesi önünde düzenlenen törene, Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır ve il protokolü katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, yaptığı konuşmada, 19 Eylül Gaziler Günü'nün bedeli kanla ve canla ödenmiş, bu toprakların vatan olmasında ve devletin bekası uğrunda canlarını adayanların, gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gün olduğunu hatırlattı.

Taş, "Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan Muharip Gazileri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda, vatan hainlerine, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Törenin ardından Vali Makas ve beraberindekiler, Erzincan Muharip Gaziler Derneğini ziyaret ederek gazilerle bir süre görüştü.

- Tunceli

Tunceli'de de Valilik bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Vali Mehmet Ali Özkan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

- Kars

Kars Atatürk Anıtı önündeki tören, Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hükümet konağı önünde düzenlenen programa, Kars Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, 14. Mekanize Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Dilan Özbağ, "Gazilerimize" adlı şiiri okudu. Program sonunda, Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu ve beraberindekiler Kars Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Sarıkamış ilçesinde ise Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

Törene Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, Tugay Komutan Yardımcısı Albay Haluk Albayrak, Belediye Başkan Vekili Osman Zekeriya Gül katıldı.

- Ağrı

Ağrı Abide Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ağrı Valisi Osman Varol, Belediye Başkan Vekili Nesim Zengin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı ve beraberindekiler Hava Şehitleri Anıtı'nı ziyaret edip karanfil bıraktı.

