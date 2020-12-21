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Doğu Anadolu’da 2 ilde Doğu Anadolu’da 2 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 21.12.2020 09:48 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Erzincan ve Erzurum’da karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu’da 2 ilde Doğu Anadolu’da 2 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Erzincan ve Erzurum’da karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Erzincan, Erzurum ve çevrelerinin akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği bölgede gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görülecek.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
“Buzlanma ve don uyarısı”
Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan, Erzurum ve Ağrı’da 5, Kars’ta 6, Ardahan’da 8, Iğdır’da 2 derece.
Gün içerisinde beklenen en yüksek hava sıcaklığı ise Erzincan’da 6, Iğdır’da 4, Ardahan’da sıfır, Erzurum ve Kars’ta 2, Ağrı’da eksi 1 derece olması öngörülüyor.

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