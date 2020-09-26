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Doğu Anadolu’da 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 26.09.2020 11:27 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesinde 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu’da 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinde 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batı yönlerde hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığı Erzincan ve Iğdır’da 28, Ağrı’da 25, Erzurum’da 24, Kars’ta 23, Ardahan’da 22 derece olması öngörülüyor.

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