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Doğu Anadolu'da 3 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

ERZURUM HABERLERİ  | 20.12.2020 11:23 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da 3 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Kars, Iğdır ve Ağrı'da karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Sabah saatlerinde Kars ve Iğdır ile Ağrı'nın doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve karın etkili olacağı bölgede, gece saatlerinde pus ve yer yer buzlanma ile don bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 9, Ağrı'da 8, Kars ve Erzurum'da 7, Erzincan'da 4, Iğdır ve Tunceli'de 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 9, Iğdır ve Erzincan'da 7, Ağrı'da 3, Erzurum'da 2, Kars'ta 1, Ardahan'da ise sıfırın altında 1 derece olması öngörülüyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 30, Sarıkamış'ta 24, Konaklı'da 11 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede gece saatlerinde pus, buzlanma don ve sis beklendiğinden sürücüleri ve yetkilileri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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