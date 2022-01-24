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Doğu Anadolu'da 4 il için yoğun kar ve fırtına uyarısı

24.01.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da 4 il için yoğun kar ve fırtına uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve yoğun karlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden kuvveti saate 60 kilometreyi bulan fırtına şeklinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 1, sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 7, Bitlis'te 3 ve Muş'ta 4 derece olması bekleniyor.

Eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Bitlis Hakkari Muş Van

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