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Doğu Anadolu'da 4 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor

ERZURUM HABERLERİ  | 20.06.2020 11:55 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da 4 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da kuvvetli sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı, Ardahan'da 6, Kars'ta 7, Erzurum'da 9, Ağrı'da 10, Erzincan'da 14 ve Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların, Iğdır'da 30, Ağrı'da 26, Erzincan'da 25, Kars'ta 23, Erzurum'da 22, Ardahan'da 21 derece olacağı öngörülüyor.

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