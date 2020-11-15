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Doğu Anadolu'da 4 ilde sıcaklıklar gece sıfırın altına düştü

ERZURUM HABERLERİ  | 15.11.2020 09:58 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da 4 ilde sıcaklıklar gece sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece hava sıcaklığı Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Iğdır 3, Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Ardahan'da 4, Erzurum ile Kars'ta 3 derece ölçüldü.

Termometrenin sıfırın altında 9 dereceyi gösterdiği Ardahan'ın Göle ilçesi, bu sıcaklık ile bölgede en soğuk yerleşim yeri oldu.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 14, Iğdır'da 13, Ağrı'da 10, Kars ve Erzurum'da 9, Ardahan'da ise 8 derece olması öngörülüyor.

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