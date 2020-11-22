YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Doğu Anadolu’da 5 ilde kar bekleniyor

Doğu Anadolu’da 5 ilde kar bekleniyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 22.11.2020 11:25 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan’da kar yağışı bekleniyor.Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu’da 5 ilde kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan’da kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzincan ve Erzurum, öğle saatlerinden itibaren Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar etkili olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır’da 3, Erzincan’da 0, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan’da 4, Ağrı ve Erzurum’da 6 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Erzincan’da 10, Kars’ta 5, Ardahan’da 4, Ağrı’da 3 ve Erzurum’da 2 derece olması öngörülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da ilginç olay: Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark ettiBursa'da ilginç olay: Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark etti
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara

Erzincan Namaz Vakitleri 22 Kasım Pazar

İmsak
05:40
Sabah
07:07
Öğle
12:13
İkindi
14:46
Akşam
17:09
Yatsı
18:31

Erzincan Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Pazar

Burak Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.