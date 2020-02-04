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Doğu Anadolu'da 6 ilde kar yağışı bekleniyor

ERZURUM HABERLERİ  | 04.02.2020 11:12 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da 6 ilde kar yağışı bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği bölgede, yağışların Erzurum'un kuzeyi ile Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette, Kars ve çevresinde ise kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ile Kars'ta 9, Erzurum ile Ardahan'da 4, Iğdır'da 3 ve Erzincan'da sıfır derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 4, Erzincan'da 2, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında Ağrı'da 5, Kars'ta 2 ve Ardahan'da 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede kar kalınlıkları Ağrı'da 41, Kars'ta 15, Erzurum'da 8, Erzincan'da 2, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 30, Kars Sarıkamış'ta 55, Erzurum Palandöken'de 73 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

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