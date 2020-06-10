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Doğu Anadolu'da 6 ilde sağanak bekleniyor

ERZURUM HABERLERİ  | 10.06.2020 10:14 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da 6 ilde sağanak bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava bölge genelinde sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 9, Ağrı'da 10, Erzurum'da 11, Erzincan'da 15, Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 33, Erzincan'da 32, Ağrı ve Ardahan'da 27, Kars ve Erzurum'da 26 derece olacak.

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