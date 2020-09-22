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Doğu Anadolu’da 6 ilde yağış bekleniyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 22.09.2020 13:57 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 6 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu’da 6 ilde yağış bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 6 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğleden önce Kars ve Ardahan’da, öğle saatlerinden itibaren ise Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinden beklenen en yüksek sıcaklıklar; Erzincan ve Iğdır’da 28, Ağrı ve Erzurum’da 25, Kars’ta 23, Ardahan’da 22 derece olması öngörülüyor.

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