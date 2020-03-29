YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu'da 7 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'da 7 ilde sağanak bekleniyor

ERZURUM HABERLERİ  | 29.03.2020 09:50 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da 7 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde aralıklı yağmur ve sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum ve Erzincan'da, öğle saatlerinden itibaren de bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 10, Tunceli ve Erzincan'da 6, Kars ve Ardahan'da 2, Erzurum'da 1, Ağrı'da 0 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 12, Iğdır ve Tunceli'de 11, Ağrı ve Ardahan'da 8, Kars'ta 7, Erzurum'da 6 derece olacağı tahmin ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlikeUzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlike
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Ardahan erzincan Erzurum Iğdır Kars Meteoroloji Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tunceli

En Çok Okunan Yerel Haberler

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Güneşli hava fındığı erken uyanmasına neden oldu

Güneşli hava fındığı erken uyanmasına neden oldu

Erzurum Namaz Vakitleri 29 Mart Pazar

İmsak
04:32
Sabah
05:57
Öğle
12:25
İkindi
15:56
Akşam
18:43
Yatsı
20:02

Erzurum Nöbetçi Eczaneler29 Mart Pazar

Selçuk Eczanesi
Palandoken
Karaavcı Eczanesi
Yakutiye
Fulya Eczanesi
Palandoken
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

İmplant ile diş eksiliğine son veriliyor

İmplant ile diş eksiliğine son veriliyor

Olurlular Derneği’nde Yıldız dönemi başladı

Olurlular Derneği’nde Yıldız dönemi başladı

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.