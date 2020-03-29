Doğu Anadolu'da 7 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde aralıklı yağmur ve sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum ve Erzincan'da, öğle saatlerinden itibaren de bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 10, Tunceli ve Erzincan'da 6, Kars ve Ardahan'da 2, Erzurum'da 1, Ağrı'da 0 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 12, Iğdır ve Tunceli'de 11, Ağrı ve Ardahan'da 8, Kars'ta 7, Erzurum'da 6 derece olacağı tahmin ediliyor.

