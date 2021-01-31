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Doğu Anadolu'da 992 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

31.01.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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Doğu Anadolu'da 992 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 992 köy ile mahalle yolu kapandı.

Erzurum'da bir süredir aralıklarla devam eden ve yüksek kesimlerde tipiye dönüşen kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte olumsuz hava koşullarından dolayı mahalle statüsündeki 333 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Erzincan

Erzincan'da kent merkezi ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 177 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, il merkezinde 15, ilçelerden Çayırlı'da 25, İliç'te 22, Kemah'ta 27, Kemaliye'de 35, Otlukbeli'de 2, Refahiye'de 23, Tercan'da 20 ve Üzümlü'de 8 köy yolunu açmak için çalışma başlattı.

Karla mücadele çalışmaları, 8 ekip eşliğinde 10 greyder, 8 kepçe ve 4 bıçaklı kamyon desteğiyle yürütülüyor.

- Tunceli

Tunceli'de de kar ve tipi nedeniyle 250 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı karla mücadele ekipleri, 54 iş makinesi ve 112 personel ile kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Ağrı

Ağrı'da 232 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi, 91 personel, 78 iş makinesi ve 8 mobil ekiple kapanan köy yollarını açmak için zorlu bölgelerde çalışma yürütüyor.

Ekipler, kar ve tipiye rağmen yolları açık tutmak için büyük çaba gösteriyor.

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