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Doğu Anadolu'da akarsular dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu

AA AA
02.02.2024 10:47 | Son Güncelleme:
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Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 29, Kars ve Ağrı'da 21, Erzurum'da ise 18 derece ölçüldü

Doğu Anadolu'da akarsular dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars ve Tunceli'de soğuk havanın etkisiyle akarsular dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Gece termometrelerin sıfırın altında 18 dereceyi gösterdiği Erzurum'da, bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları meydana geldi.

Park halindeki araçların camlarının buz tuttuğu kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi, cami bahçelerindeki şadırvanlar buzla kaplandı.

ARDAHAN

Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece eksi 29 derece ölçüldüğü kentte, akarsu ve göllerin yüzeyinde buz tabakası oluştu.

Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buzu kıran bazı besiciler, hayvanlarının su ihtiyacını karşıladı.

Doğada yem bulamayan bir tilki, Ardahan-Çıldır kara yolunda yiyecek ararken görüntülendi.

Ayrıca kentte sabah erken saatlerde dışarı çıkanların kaş ve kirpiği buz tuttu.

AĞRI

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 21 derce kaydedildiği Ağrı'da, araç camları buzla kaplandı.

Nehir ve derelerin donduğu kentte, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Sürücülerden Yusuf İslam Yiğit, AA muhabirine, havaların çok soğuk olduğunu ve donan aracını çalıştırırken zorlandığını söyledi.

KARS

Kars'ta termometreler gece sıfırın altında 21 dereceyi gösterdi.

Soğuk hava nedeniyle Kars Çayı'nın tamamı dondu, ağaç ve bitkilerde kırağı oluştu.

Buzla kaplanan kaldırım ve yollarda belediye ekipleri tuzlama ve buz kırma çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde ise bina çatılarında, buz sarkıtları oluştu, ağaçlar bitkiler kırağı tuttu. İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta ve 2007 metre rakımda bulunan Asboğa Gölü tamamen dondu.

Yüzeyi karla kaplı yaklaşık 13 bin 800 metrekarelik alana sahip gölde güzel görüntüler oluştu.

TUNCELİ

Tunceli’de soğuk hava nedeniyle ana cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

Ağaçların da kırağıyla kaplandığı kentte, dereler ve şelaleler buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar, kar ve soğuk nedeniyle yiyecek bulamayan serçeleri yemledi.

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