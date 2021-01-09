Doğu Anadolu'da aralık ayı ihracatı salgına rağmen zirveyi gördü

İLHAMİ ERKILIÇ - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) kanalıyla 2020 yılının aralık ayında yapılan ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,15 artışla Türkiye'nin ihracat ortalamasının da üzerine çıkarak 224 milyon 252 bin dolar oldu.

AA muhabirinin, DAİB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, aralık ayında birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 163 özerk ve serbest bölge ile ülkeye ürün gönderildi.

Aralık 2019'da 164 milyon 713 bin dolarlık ihracat yapan DAİB'in 2020 aralık ihracatı, Kovid-19 sürecine rağmen önceki yıla göre yüzde 36,15'lilk artışla Türkiye'nin yüzde 16 olan ihracat ortalamasını geçerek 224 milyon 252 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

- Aralık ayında en çok sanayi ve tarımdan ihracat yapıldı

Yurt dışına 2019 yılının aralık ayında 120 milyon 829 bin dolarlık sanayi ürünü, 35 milyon 920 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, 2020 yılının aynı döneminde sanayide yüzde 30,18'lik artışla 157 milyon 293 bin dolarlık, tarımda ise yüzde 55,45'lik artışla 55 milyon 839 bin dolarlık dış satıma imza attı.