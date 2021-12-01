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Doğu Anadolu'da başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürecek

01.12.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini devam ettirecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla kar yağışlı olacak.

Sabah Erzurum ve Ardahan'da başlayan kar yağışının öğle saatlerinden itibaren Erzurum’un doğusu ile Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batı yönlerinden genellikle orta kuvvette esecek. Rüzgar, hızı zaman zaman saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşarak fırtına şeklinde olacak.

Bölge genelindeki kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan'da sıfır, Iğdır'da 3, Tunceli ve Ağrı'da 4, Erzurum, Erzincan ve Kars'ta 5 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 11, Tunceli'de 8, Ağrı'da 7, Erzurum'da 5, Kars'ta 4, Erzincan'da 3, Ardahan'da sıfır derece olması öngörülüyor.

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