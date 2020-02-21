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Doğu Anadolu’da çığ uyarısı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 21.02.2020 16:38 | Son Güncelleme

Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu’da çığ uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde kar örtüsü üzerine yağış beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.
Meteoroloji 12.Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Doğu Anadolu Bölgesi genelinde 21 Şubat ile 26 Şubat 2020 tarihleri arasında dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerler için gerek kar erimesi gerekse mevcut kar örtüsü üzerine tahmin edilen yeni kar yağışı sebebiyle çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Muhtemel risklere karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
Öte yandan gece ve sabah saatlerinde oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücülerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

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