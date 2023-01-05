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Doğu Anadolu'da dere ve göletlerin yüzeyi buzla kaplandı

05.01.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı'da soğuk hava nedeniyle dere ve göllerin yüzeyi buzlandı.

Doğu Anadolu'da dere ve göletlerin yüzeyi buzla kaplandı

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü Erzurum'da, bazı yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Soğuk havanın etkisiyle Palandöken Dağı'ndaki bazı göletlerin yüzeyi buz tuttu.

Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 21, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 12 santimetre ölçüldü.

KARS

Kars'ta soğuk hava nedeniyle Kars Çayı'nın bir bölümü buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Sarıkamış'ta da araçların camları buz tuttu.

Soğuk nedeniyle Acısu Deresi dondu, bitkilerde kırağı, bazı küçük derelerde buz sarkıtları oluştu.

Ormanlık alan içinde bulunan çeşmeler buzla kaplandı. Saka kuşları yazdan kalan bitkilerin tomurcuklarından beslenmeye çalıştı.

Ardahan'da soğuk nedeniyle ağaçlar kırağı ile kaplandı, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

TUNCELİ

Tunceli'de hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi sonucu ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu.

Bazı vatandaşlar da buzlanan yollarda yürümekte zorluk çekti.

AĞRI

Ağrı'da soğuk hava nedeniyle Murat nehri ve derelerin yüzeyi buzla kaplandı.

Hamur ilçesinde de etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

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