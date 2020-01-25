Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 26 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus bekleniyor.

Sıcaklıkların düne göre 1 ila 3 derece artacağı bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 26, Kars'ta 24, Erzurum'da 18, Ardahan'da 14, Erzincan'da 10 ve Iğdır'da 7 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 4, Iğdır'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 7, Erzurum'da 4, Kars'ta 3 ve Ardahan'da 2 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 12, Erzurum'da 11, Kars'ta 4, kayak merkezlerinden Palandöken'de 77, Sarıkamış'ta 55 ve Ergan'da 29 santimetre ölçüldü.

Bölgede gece ve sabah yer yer buzlanma ile donun yanı sıra pus beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.