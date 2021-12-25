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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

25.12.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 25, Ardahan'da 23, Kars'ta 21, Erzurum'da 16, Erzincan ile Tunceli'de 9 ve Iğdır'da 8 derece ölçüldü - Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan tüm yollar açıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı az bulutlu olacağı bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayının yanı sıra yer yer sis ve pus görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 25, Ardahan'da 23, Kars'ta 21, Erzurum'da 16, Erzincan ile Tunceli'de 9 ve Iğdır'da 8 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 3, Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ile Ardahan'da 13, Kars ile Erzurum'da 6 ve Erzincan'da 1 derece olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ardahan'da iş yeri ve evlerin yanı sıra araçların camları da buz tuttu.

Kaldırım ve yolların buzla kaplandığı kentte araç ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

- Kars

Kars'ta soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı. Soğuk nedeniyle bazı araçlar çalışmadı.

Kentte ayrıca Kars Çayı'nın büyük bir bölümü buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde de araç ve işyerlerinin camları ile çeşmeler buzla kaplandı.

Vatandaşlardan Faruk Yavuz, dondurucu soğukların etkili olduğunu belirterek, "Araçlarımızı akü takviyesi yaparak çok zor çalıştırdık. Hava sıcaklığı eksi 21 dereceye düştü. Sarıkamış'ta yaşamak hem zor hem de güzel." dedi.

- Ağrı

Kışın çetin geçtiği Ağrı'da da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Soğuk havanın etkisi altındaki kentte birçok dere tamamen dondu, Murat Nehri'nin ise büyük bölümü buz tuttu.

Esnaf, buz tutan iş yeri camlarını elektrikli ısıtıcıyla çözmeye çalıştı.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, bazı yerlerde çeşmeler dondu.

Ağaçların kırağı tutarak güzel manzaralar oluşturduğu kentte, park halindeki bazı tırların yakıt deposu dondu.

Sürücüler yaktıkları ateşle araçlarını çalıştırmak için yoğun çaba sarf etti.

Esnaf Ahmet Yiğitalp, kışın çok zorlu geçtiğini ve buz tutan iş yeri camlarını çözmek için çok uğraştıklarını söyledi.

Tır sürücüsü Sinan Kahraman ise araç yakıt depolarının donmaya başladığını belirterek, "İstanbul'dan geliyorum. Aracı akaryakıt istasyonuna park edip evime gitmem gerekiyor ve ev köyde. Aracın donamaması için gece yarısı nasıl gelip çalıştırayım. Bu sefer İran'a gitsem evime gidemem. Dönüşte de buraya park etsem yine aracın yakıt deposu donar." diye konuştu.

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