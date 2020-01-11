Doğu Anadolu'da "dondurucu soğuklar" etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 dereceyle Kars'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olması tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ile sis ve pus hadisesinin görüleceği bölgede, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor. Bölgede kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette rüzgar bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 21, Ağrı'da 20, Erzurum'da 13, Ardahan'da 11, Erzincan'da 7, Tunceli'de 5 ve Iğdır'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 6, Tunceli ve Erzincan'da 5, diğer illerde sıfırın altında Ağrı'da 5, Ardahan'da 4, Kars'ta 3 ve Erzurum'da 2 derece olması bekleniyor.

Bölgede kar kalınlıkları Ağrı'da 10, Kars ve Erzurum'da 4, Palandöken Kayak Merkezi'nde 49, Ergan Kayak Merkezi'nde 30 ve Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 8 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer, buzlanma, sis ve dona karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuyor.