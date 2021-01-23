Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi

Erzurum'da son bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

Dere, ırmak ve şelalelerin buzla kaplandığı kentte, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.

Vatandaşlardan Mehmet Oğul Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ta dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Kış bize böyle geliyor, yapacak bir şey yok. Bu şartlarda işe gitmek çok zor." dedi.

Sarıkamış ilçesinde de ağaçlar bitkiler kırağı tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Bazı vatandaşlar araçlarını akü takviyesi yaparak çalıştırdı.

Vatandaşlardan Alper Sarı, son günlerde dondurucu soğukların etkili olduğunu belirterek, "Geceleri özellikle hava ısısı eksi 32'lerde. Ağaçlar, her taraf kırağı tuttu. Arabalarımız çalışmıyor, inşallah havalar ısınır." ifadelerini kullandı.

