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Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

ERZURUM HABERLERİ  | 19.12.2020 10:07 | Son Güncelleme

Kars ve Ardahan'da soğuk hava nedeniyle dere, nehir ve göletler buzla kaplandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 14 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği, rüzgarın kuzeyden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yetkililerle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 14, Kars'ta 11, Ağrı'da 9, Erzurum'da 8, Iğdır ve Erzincan'da 4, Tunceli'de 0 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 9, Tunceli'de 8, Iğdır'da 5, Erzurum'da 4, Ağrı'da 3, Kars ve Ardahan'da 2 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları Palandöken'de 34, Sarıkamış'ta 23, Konaklı'da 15 santimetre ölçüldü.

- Ardahan ve Kars'ta soğuk hava

Kars ve Ardahan'da soğuk hava nedeniyle dere, nehir ve göletler buzla kaplandı.

Ardahan'daki Kura Nehri'nin büyük bölümü buz tuttu.

Kars'ta da soğuk hava nedeniyle dereler, göletler buzla kaplanırken tilkiler de karla kaplı arazilerde yiyecek aradı.

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