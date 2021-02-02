Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Kars'ta ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 18 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 18, Ardahan'da 15, Erzurum'da 10, Ağrı'da 5, Iğdır ve Erzincan'da 4 derece kaydedildi. Tunceli'de ise gece sıcaklık sıfır derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Tunceli'de 8, Erzurum, Iğdır ve Erzincan'da 6, Ardahan'da 5, Kars'ta 2 ve Ağrı'da 1 derece olması bekleniyor.

Gece ve sabah buzlanma, don, yer yer sis ile pusun görüleceği bölgede, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

