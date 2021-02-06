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Doğu Anadolu'da gecenin en düşük sıcaklığı Ağrı'da ölçüldü

06.02.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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Doğu Anadolu'da gecenin en düşük sıcaklığı Ağrı'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve bulutlu olacağı bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ve rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 12, Erzurum ve Kars'ta 8, Erzincan, Iğdır ve Ardahan'da 3 derece ölçüldü.

Günün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 8, Iğdır'da 7, Kars ve Erzurum'da 5, Ağrı ve Ardahan'da 3 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Cıbıltepe'de 54, Palandöken'de 108 santimetre ölçüldü.

Tipi, buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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