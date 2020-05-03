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Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 03.05.2020 12:20 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’da 5, Erzurum’da 3, Kars ve Ardahan’da 4, Ağrı ve Tunceli’de 8, Iğdır’da 11 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Iğdır’da 21, Erzincan’da 19, Tunceli’de 18, Ağrı ile Kars’ta 16, Ardahan ve Erzurum’da 15 derece olması öngörülüyor.

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Can Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
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