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Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 22.05.2020 11:07 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgede öğle saatlerinden itibaren aralıklı, gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren ise kuvvetli esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars’ta 5, Ardahan’da 7, Erzurum’da 10, Ağrı’da 12, Erzincan’da 15 ve Iğdır’da 19 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır’da 32, Erzincan’da 29, Ağrı’da 26, Kars’ta 25, Erzurum’da 23 ve Ardahan’da 22 derece olması bekleniyor.

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DÜZELTME - "Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İZTO üyeleriyle turizm sektörünü değerlendirdi" başlıklı haberimizin 7. paragrafı, kaynağından, "yurt dışı uçuşlar için" ifadesi eklenerek, düzenlenmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarım

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